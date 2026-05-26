Der Sieger, den sich alle wünschten

Lario Kramer hat das Freiburger Kantonale Schwingfest gewonnen.

Murten | Der Einheimische Lario Kramer hat das Freiburger Kantonale Schwingfest in Murten gewonnen. Er triumphierte souverän mit sechs Siegen aus sechs Gängen und sorgte so für Begeisterung im Publikum.

Einheimischer geht fast nicht: Er kommt aus Galmiz, wohnt in Murten und schwingt für den organisierenden Schwingklub Kerzers. Dazu hat er eifrig beim Aufbau dieses Freiburger Kantonalen Schwingfests auf der Pantschau mitgeholfen, und dem Organisationskomitee stellte er sich als Pate für den Siegermuni «Adrian von Bubenberg» zur Verfügung. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 27. Mai 2026.