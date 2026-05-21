Meyriez spricht zusätzlichen Kredit für Ortsplanungsrevision

Mit der Ortsplanungsrevision will die Gemeinde Meyriez mehr Wachstum ermöglichen.



Meyriez | Die Revision der Ortsplanung von Meyriez geht in die nächste Runde. Wegen rund 40 Einsprachen und neuer Vorgaben der Behörden sprach die Gemeindeversammlung einen Nachtragskredit.

Kaum ein Thema beschäftigt Meyriez seit Jahren so stark wie die Revision der Ortsplanung. Das Dossier läuft bereits seit mehr als zehn Jahren, zwischenzeitlich zog der Gemeinderat dafür sogar juristische Unterstützung bei. Auch an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Montagabend sorgte das Thema erneut für Diskussionen. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 22. Mai 2026.