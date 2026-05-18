13 von 13 treten wieder an

Den Seebezirkler Grossrätinnen und Grossräten gefällt es im Freiburger Rathaus: Alle kandidieren für eine neue Legislatur.



Seebezirk | Der Seebezirk ist mit 13 Frauen und Männern im Grossen Rat vertreten. Sie alle kandidieren im Herbst für eine neue Amtszeit. Aber nicht alle können wiedergewählt werden.

Nach den Versammlungen der Bezirksparteien im Seebezirk ist klar: Sämtliche Grossrätinnen und Grossräte aus dem Seebezirk haben Lust auf ein neues Mandat und stellen sich im Herbst zur Wiederwahl. Gleiches geschieht im Sensebezirk, wo ebenfalls alle 15 Amtsträgerinnen und Amtsträger erneut antreten. Allerdings werden im Seebezirk gewiss nicht alle Bisherigen wiedergewählt. Grund dafür ist, dass bei den kantonalen Wahlen vom 8. November im Seebezirk ein Grossratssitz weniger als bisher zu vergeben sein wird. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 19. Mai 2026.