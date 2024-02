25 Millionen teurer, 25 Monate später

Die Anstalten von Bellechasse dürften in den nächsten Jahren Zuwachs durch ein Untersuchungsgefängnis erhalten.



Sugiez | Das neue Zentralgefängnis auf dem Gelände der Anstalten Bellechasse wird fast doppelt so teuer wie ursprünglich geplant, und auch der Bezug wird erst zwei Jahre später möglich sein. Der Grosse Rat hat dazu einen zusätzlichen Studienkredit genehmigt.

Mehr Einigkeit geht nicht: Mit 75 Stimmen, keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung hat der Grosse Rat am Dienstag

einstimmig einem zusätzlichen Studienkredit in der Höhe von rund 2,3 Millionen Franken für den Bau eines neuen

Untersuchungsgefängnisses auf dem Gelände der Anstalten Bellechasse zugestimmt. Dieser Kredit soll weitere Studien für das Projekt finanzieren. Das heutige Zentralgefängnis soll von der Freiburger Altstadt ins Grosse Moos verlegt werden. Mit seinen 80 Plätzen dient es der Untersuchungshaft, der Administrativhaft und den Ersatzfreiheitsstrafen. Ausserdem bietet die Anstalt Falaise in der Altstadt zehn Plätze für das Arbeitsexternat und die Halbgefangenschaft an. uh/mbe

