Abschied von der freien Platzwahl

Das Open Air Kino in Murten findet statt, die Plätze sind aber neu nummeriert und die Pause während des Films entfällt. (Foto: M. Dhoueou / Archiv)

Murten | Das Open Air Kino Murten vom 17. Juli bis 15. August zeigt ein abwechslungsreiches Potpourri an Schweizer und internationalen Filmen. Wegen der Covid-19-Pandemie sind die Sitzplätze dieses Jahr erstmals nummeriert.

Nicht alles fällt aus im Corona-Sommer 2020: Das Open Air Kino im Murtner Stadtgraben feiert am Freitag Premiere. Einen Monat lang dürfen sich Filmbegeisterte unter freiem Himmel an einem vielfältigen cineastischen Programm erfreuen. Als Eröffnungsfilm wird die oscargekrönte US-amerikanische Tragikkomödie «Green Book – eine besondere Freundschaft» von Peter Farrelly über die riesige Leinwand flimmern. «Ich finde ihn einen genialen Film», begründet Organisator und Betreiber Roland Röthlisberger von der Firma Eventservice kurz und bündig seine Wahl. Mit der Black-Life-Matters-Bewegung gegen Rassismus und Diskriminierung, die in den USA und auch hierzulande hohe Wellen schlug, hatte seine Entscheidung nichts zu tun. fko

