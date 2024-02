Der Treffpunkt für alle Sprachinteressierten

Freddy Gutknecht aus Murten. Am Französischtisch: Christine Ella Schafer, Cressier, und Mayerlin Castillo, Sugiez. Leiter Französischtisch: Jed Benosman, Avenches. Organisatorin: Brigitte Widmer-Bossuge. Lernt Deutsch: Candide Guevara, Sugiez. Marie-Claude Berchtold, Courgevaux, Susy Schwab, Siselen, Bärbel Hirrle, Salvenach. Lernen Italienisch: Heiri Laubscher, Murten, André Gross, Sugiez. Ursula Herren, Lurtigen, Brigida Lüdi (Capo tavola), Marianne Grüssi, beide aus Sugiez. Chiara Seilaz aus Sugiez. Das Sprachencafé ist mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr geöffnet; genaue Daten siehe Flyer Sprachencafé auf www.winmedio.net/murten.



Murten | Am 21. Februar 2024 zu Besuch im Sprachencafé in der Stadtbibliothek an der Schaalgasse 4 in Murten. An verschiedenen Tischen — nach Fremdsprachen aufgeteilt — sitzen ein bis zwei Personen, welche die entsprechende Sprache (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch oder Spanisch) sehr gut sprechen und den Sprachinteressierten Impulse geben sowie die Gespräche leiten. Eine Anmeldung ist nicht nötig; wer eine Sprache erlernen möchte und zudem neue Leute kennenlernen will, darf hereinspazieren und pro Mal einen freiwilligen Unkostenbeitrag beisteuern. Jede Menge Spass ist garantiert!

Sandra Schüpbach