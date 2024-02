Murten on Ice – Helferteam feiert Saisonende

Murten on Ice empfing die Gäste von Anfang November bis Mitte Februar zu Sport und gemütlichem Beisammensein. Jean-Luc Piot aus Murten war an der Kasse im Einsatz. Genossen ein alkoholfreies Bier: die Eismeister Stefan Gutknecht, Beat Rüttimann und Guido Baumgartner aus Murten und Merlach. Renate Hügli, Murten, Jörg und Ursula Mummenthey aus Praz und Rolf Hügli, Murten, schenkten Getränke aus. Myrta Rieder aus Murten und Farzaneh Youssefnia ausVillars-sur-Glâne. Corina Dolder aus Murten (Miss Murten on Ice). Gute Stimmung unter den Eismeistern: Andy Zürcher (Ulmiz), Peter Graf (Murten), Ruedi Wyss (Sugiez), Beat Heubi (Galmiz) und Wale Willenegger (Murten). Benno Stauffer und Rolf Reinhard, beide Murten, betreuten das Eisstockschiessen. Doris Möckli aus Murten und Erich Mangold aus Solothurn liehen Schlittschuhe aus. Sandra und Ralph Malzach aus Murten halfen in der Buvette. Auch Vreni und Charly Bonc, Murten, bedienten die Gäste. Gemütliches Beisammensein nach getaner Arbeit: Fredy, Ursi, Peter, Doris, Daniel, Liliane, Regula, Peter, Patrick und Peter



Murten | Mit dem Saisonende von Murten on Ice ging auch für die zahlreichen freiwilligen Helfenden ihr Einsatz zu Ende. Mit sehr viel Engagement haben sie die kleinen und grossen Gäste empfangen und dafür gesorgt, dass der Besuch der temporären Eisbahn für alle zum unvergesslichen Erlebnis wird. Murten on Ice ist deshalb unvergleichlich, und alle freuen sich bereits heute auf ein Wiedersehen in der nächsten Saison.

Willi Piller