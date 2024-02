Abschlussdisco Murten on Ice

Kurzer Sprint auf der frisch geputzten Eisfläche. DJ Roland aus Murten sorgte für Stimmung. Sarah Cailler aus Marin mit Tochter Raphaële und Gspändli Eliott. Daniel Moret aus Murten mit Maxime und Margot. Patrick Aubenel aus Nyon, Géraldine Magni und Sophie Cotting aus Freiburg und Sébastien Queloz aus Moutier. Kathrin Peter und Esther Hefti aus Muntelier feierten 10-jähriges Geschäftsjubiläum. Begleiteten ihre Partnerinnen: Stefan Andrey und Thomas Peter, beide Muntelier. Daniel und Beatrice Maeder aus Courgevaux. Alessio Wüthrich und Niklas Belk spielten vor der Disco noch Hockey. Mirjana, Florian, Alessia, Cynthia und Mario feierten Cynthias Geburtstag. Franziska und Eugen Loosli aus Murten trafen Lina Kramer aus Galmiz und Marianne Flühmann aus Meyriez zum Apéro.



Murten | Eine Woche vor Saisonende fand vergangenen Samstag die traditionelle Abschlussdisco auf der Eisbahn in Murten statt. Weil der Anlass in diesem Jahr auf den Beginn der Sportferien fiel, fanden sich nicht ganz so viele Tanzfreudige wie in den Vorjahren auf der Eisfläche ein. Diese genossen jedoch die von DJ Roland aufgelegte Musik umso mehr. Auch vor und in der Buvette fanden sich etliche Besuchende ein und erfreuten sich an der tollen Stimmung.

Willi Piller