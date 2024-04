Weiteres Puzzleteil im Pfahlbauerdorf

Arbeiten bei der Dorfmatte Muntelier gaben jungsteinzeitliche Eichenpfähle frei. Die zwei Reihen mit den dunklen Punkten weisen auf einen früheren Holzsteg hin.



Muntelier | Beim Aushub zu einer Überbauung südlich des Chablais-Waldes in Muntelier haben Archäologen Eichenpfähle gefunden, die auf einen rund 5000 Jahre alten Holzweg hindeuten. Dieser führte wohl zu einer bisher noch unbekannten Pfahlbauersiedlung in Seenähe.

Dass man in Muntelier auf Pfahlbauer-Überreste stösst, wenn man in Seenähe baut, ist keine Überraschung. Muntelier ist das Pfahlbauerdorf schlechthin, und zahlreiche Spuren fanden sich bereits in der Vergangenheit, sei es bei der Bebauung des Fischergässli, des Pfahlbauerwegs oder der Dorfmatt.

Derzeit entsteht gerade wieder eine neue Überbauung mit mehrstöckigen Gebäuden östlich der Dorfmatt und des Pavillons, am südlichen Rand des Chablais-Waldes. Auf diesem Grundstück befand sich bis vor kurzem ein Wohngebäude sowie ein Geschäftsraum erst für Antiquitäten, dann für Sportartikel. uh

