Am Mitfiebern beim Hallenturnier

Die Zuschauer fieberten mit den Junioren mit und spornten die Junioren während des Fussballspiels in der Tribüne Gurmels eifrig an. Nadja Salmini, Golaten. Matthieu, Nicolas, Alice und Caroline Ruchat aus Gurmels. Anuk und Mirjam Herren aus Wileroltigen. Lenny und Jo Bakuba, Bern; Damien Mollard, Köniz; und François Mollard, Freiburg. Evelyne und Kevin Jungo mit Lorin aus Gurmels. Enea Angeli, Raphael Richner und Simon Vögeli aus Bern. Seriani Chama aus St-Aubin. Aurea, Rahel, Aaron, Leon und Marcel Rust aus Gurmels. Roger Schneuwly und Adrian von Wartburg aus Ueberstorf. Stephane und Noan Ciocchi aus Gurmels. Roger Sturny aus Bösingen und Alessandro Hänggeli aus Düdingen.



Gurmels | Bereits das vierte Wochenende in Serie fand das gut besuchte Hallenturnier in Gurmels statt. Der FC Gurmels führte zwischen dem 28. Januar und dem 12. Februar die Hallenturniere von den Juniorenkategorien F bis A durch. Es herrschte eine aufregende Wettkampfstimmung in der Tribüne, und die Zuschauer feuerten ihre Schösslinge eifrig an, sobald diese einen Torschuss wagten. Letzten Samstag spielten die Junioren F mit rund 25 Mannschaften über den Tag verteilt, und am Sonntag spielten die Junioren E mit insgesamt 14 Teams gegeneinander.

Martina Dhoueou-Lehmann