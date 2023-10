Die Brücke in Ulmiz wird bald ersetzt

Die Brücke an der Unterdorfstrasse in Ulmiz wird bald abgerissen und durch eine neue Konstruktion ersetzt.



Kerzers | Der Gemeindeverband für den Wasserbau der Bibera nimmt Ende Monat sein Hochwasserschutzprojekt in Ulmiz in Angriff. Die Brücke an der Unterdorf-strasse wird abgerissen und durch eine neue ersetzt. Die Brückensperrung dauert bis Mitte Februar 2024.

Die drei Hochwasserschutzprojekte des Gemeindeverbands für den Wasserbau der Bibera sind auf gutem Weg, wie Verbandspräsident Beat Aeberhard vergangene Woche an der Delegiertenversammlung in Kerzers informierte. So beginnen Ende Monat die Bauarbeiten für das Hochwasserschutzprojekt in Ulmiz. «Ab dem 6. November wird es beim Ofenhaus keine Brücke mehr geben», so Aeberhard. Die bisherige Brücke wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt (siehe Kasten). Der Flusslauf der Bibera wird anschliessend neugestaltet und renaturiert. Diese Massnahmen sollen verhindern, dass bei künftigem Hochwasser die Bibera über die Ufer tritt und angrenzende Liegenschaften wie Strassen in Ulmiz überschwemmt. Die vorgesehenen Kosten für dieses Projekt betragen aktuell 2,4 Millionen Franken. mkc

