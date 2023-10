Murten kann Parkleitsystem installieren

Auch der Viehmarkt soll bald in das neue Parkleitsystem von Murten integriert werden.



Murten | Das geplante Parkleitsystem in Murten hat eine wichtige Hürde geschafft: Es darf in Betrieb genommen werden, obwohl der Kanton die gesetzlichen Leitplanken für den Einsatz von Videokameras erst noch anpassen muss. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im Oktober.

Noch an der Generalratssitzung von Ende September kam das geplante Parkleitsystem in Murten zur Sprache. Generalrätin Carole Baschung fragte im Namen der Fraktion Mitte-EVP-Unabhängige den Gemeinderat, wann das Projekt endlich umgesetzt werde. Der gestiegene Parkplatzsuchverkehr in diesem Sommer habe gezeigt, wie nötig ein Leitsystem für Murten sei. Die zuständige Gemeinderätin Julia Senti informierte daraufhin, dass die gesetzwidrige Installation von Videokameras derzeit das Projekt abbremsen würden, und sie bat das Stadtparlament weiterhin um Geduld. Inzwischen ist es zu einer Wende gekommen, wie die Gemeinde Murten in einer Mitteilung schreibt: «Das Parkleitsystem darf Ende Oktober 2023 in Betrieb genommen werden.» mkc

