Kosteneinsparungen sind unumgänglich

Sie leistet Hilfe bei Bränden, Unfällen oder Überschwemmungen: Die Feuerwehr ist ein gut funktionierendes Milizsystem im Seebezirk.



Murten | Die Delegierten des Verbands der Gemeinden des Seebezirks haben vergangene Woche das Budget 2024 genehmigt. Dieses sieht trotz Sparmassnahmen eine Kostensteigerung vor. Der Pro-Kopf-Beitrag wird erstmals die 80-Franken-Grenze überschreiten.

Die Integration der Feuerwehr See ist derzeit wohl die grösste Herausforderung des Verbands der Gemeinden des Seebezirks. Und passenderweise lud er vergangene Woche ins Murtner Feuerwehrzentrum zur Delegiertenversammlung. Es sei nun schon fast ein Jahr her, dass sie mit der neuorganisierten Feuerwehr See gemeinsam unterwegs seien, begrüsste Christoph Wieland, Oberamtmann des Seebezirks und Delegiertenpräsident, die Anwesenden. Doch trotz intensiven Engagements der Verantwortlichen in den vergangenen Monaten sei die Einbindung der Feuerwehr noch nicht abgeschlossen. «Wo neue Strukturen entstehen und Gewohnheiten geändert werden, gibt es Widerstand», so Wieland. Eine Umstrukturierung bringe viele Unbekannten mit sich. Auf diese Phase würden jedoch bald ruhigere Zeiten folgen, versicherte er. mic

