Ein Festzelt als Hallenprovisorium?

Die beiden Hallen der Turnhalle Berntor werden während des Baus der Sport- und Kulturhalle wegfallen.



Murten | Bereits jetzt sind alle Turnhallen in Murten voll ausgelastet, und bald wird es noch enger. Während des Baus der Kultur- und Sporthalle werden Alternativen gesucht.

Überall sind sie heiss begehrt, die Trainingsslots in den Turnhallen. In Murten sind die sechs bestehenden Hallen während der Wintermonate bereits heute bis in die späten Abendstunden nahezu vollständig ausgelastet. Einzige Ausnahme: die Mittagspause. Abhilfe soll die lang ersehnte Kultur- und Sporthalle schaffen. «Die Dreifachturnhalle wird sicher etwas Entspannung bringen», bekräftigt der zuständige Murtner Gemeinderat Alexander Schroeter auf Anfrage. Bis es so weit ist, müssen Vereine und Schulklassen jedoch während rund zwei Jahren ein zusätzliches Nadelöhr in Kauf nehmen. «Aber da müssen wir durch.». sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 27. März 2026.