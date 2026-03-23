Audrey Werro holt Silber an Leichtathletik-Weltmeisterschaft

Audrey Werro zeigte am Wochenende mit ihrer Silbermedaille an der Leichtathletik-WM in Polen, dass sie nun fix zur Weltelite gehört.



Leichathletik | Die 800-Meter-Läuferin Audrey Werro aus Courtepin hat an der Leichtathletik-WM in Polen die Silbermedaille gewonnen. Mit dieser Medaille gehört sie nun fix zur Weltelite.

Als Audrey Werro am Sonntag kurz vor 20 Uhr im 800-Meter-Final der Hallen-Weltmeisterschaften im polnischen Torun die Ziellinie überquerte, stiess sie einen Freudenschrei aus. Sie hatte erstmals bei internationalen Meisterschaften im Elitefeld der Frauen eine Medaille erreicht: Silber hinter der allgemein als weltweit stärksten 800-m-Läuferin geltenden Britin Keely Hodgkinson. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 24. März 2026.