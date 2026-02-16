Auf Entdeckungsreise im Panorama

Das digitale Schlachtpanorama eröffnet sich den Besuchern im Murtner Museum.



Murten | Der digitale Zwilling des Murtenschlacht-Panoramas ist ab sofort im Museum Murten zu bewundern. Dabei bietet diese zeitgenössische Version des Monumentalwerks ungewohnte Einblicke.

Das in den Jahren 1893 und 1894 durch den Historienmaler Louis Braun und sein 40-köpfiges Team entstandene Rundpanorama der Murtenschlacht ist 1000 Quadratmeter gross. Die Leinwand im Waffensaal des Museums Murten ist rund 100 Mal kleiner. Und dennoch kann man dort das Schlachtpanorama nun in einem Detailreichtum bewundern, wie es vorher noch nie möglich war. Heute Freitag findet nämlich die Vernissage zur Ausstellung über das digitale Panorama statt. Die Wechselausstellung dauert bis zum 19. April und bildet den Auftakt zu den 550-Jahr-Feierlichkeiten der Burgunderkriege in Murten. Das offizielle Jubiläumsprogramm startet am 2. März mit einer Feier am 550. Jahrestag der Schlacht von Grandson. uh

