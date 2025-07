Auftakt zum Sommerkino

Abendstimmung im Kino-Bistro. Stephane Moret und Marianne Siegenthaler von Murten Tourismus. Christina und Patrick Krattinger, Murten. Jolanda Meier mit Ursula Marti, beide Murten. Roger und Kateryna Brönnimann, Meyriez. Pierre Aufranc, Jeuss, und Mike Pete, Murten. Nina mit Anita Pete, Murten. Vera Messerli, Amira Raiah und Mayerlin Castillo, alle Murten. Max, Restaurant Ringmauer, mit Hans Dolder, Murten. Roman Bachmann, Ried b. Kerzers, und Christian Roulin, Meyriez. Doris und Daniel Berger, Murten.



Murten | Leinwandzauber in lauer Sommernacht – das kann auch dieses Jahr wieder in Murten erlebt werden. Seit letztem Mittwoch gastiert nämlich das Open-Air-Kino im Stadtgraben und zeigt aktuelle Filme unter freiem Himmel. Wie gewohnt lud Murten Tourismus seine Mitglieder am Eröffnungsabend im farbenfroh gestalteten Bistro auf dem alten Friedhof zum Apéro ein und verwöhnte sie mit Köstlichkeiten aus der Region. Anschliessend durften die Gäste den Premierenfilm geniessen.

Willi Piller