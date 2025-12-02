Gesundheitsnetz ohne Budget

Die Gemeindebeiträge an das Gesundheitsnetz See waren den Delegierten zu teuer.



Ried | Mit dem Entscheid gegen den Budgetentwurf an der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend müssen Vorstand und Geschäftsleitung nun Einsparungen von rund einer halben Million präsentieren.

Beinahe verdoppelt haben sich die Gemeindebeiträge an das Gesundheitsnetz See (GNS) in den vergangenen vier Jahren, dies ging aus der Delegiertenversammlung vom Donnerstagabend in Ried hervor. Konkret sah der vorgelegte Budgetentwurf 2026 einen Aufwandsüberschuss von 11,5 Millionen Franken zulasten der 15 Mitgliedsgemeinden vor, dies bei einem Gesamtaufwand von 47,5 Millionen Franken und einem Ertrag von 36 Millionen Franken. sea

