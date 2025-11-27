Aus dem Innenleben der Murtenschlacht

Der Pfisterplatz wird im Sommer zur Theaterbühne.



Murten | Die Murtenschlacht kommt im kommenden Sommer nach 2014 erneut auf die Bühne. Dieses Mal aber nicht aus Sicht der Kämpfenden auf dem Feld, sondern aus jener der Eingeschlossenen im Stedtli.

Es wird eine grosse Kiste, die nächstes Jahr vom 1. Juli bis zum 6. August in Murten als Freilichttheater inszeniert wird. Das Kellertheater Murten führt unter der Regie von Oliver Stein «Murten 1476 – Im Auge des Sturms» auf. 43 Schauspielerinnen und Schauspieler werden an 23 Abenden auf dem Pfisterplatz ihrem Publikum einen Eindruck davon vermitteln, wie sich die elftägige Belagerung durch das Burgunderheer vor der eigentlichen Murtenschlacht angefühlt haben muss. uh

