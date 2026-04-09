Ausbau trotz Wirtschaftsflaute

Beim Hauptsitz in Murten will die Firma Digisens ein zusätzliches Gebäude bauen.



Murten | Trotz schwacher Konjunktur plant das Murtner Unternehmen Digisens einen Neubau und entschied sich dabei bewusst gegen einen günstigeren Standort im Ausland.

Zollkonflikte mit den Vereinigten Staaten, geopolitische Spannungen und eine fragile Wirtschaftslage bremsen derzeit die Investitionsbereitschaft im Kanton Freiburg. Laut einer Konjunkturumfrage der Freiburger Handels- und Industriekammer lagen die Investitionen Ende 2025 sogar unter dem Niveau des Pandemiejahres 2020. Trotz dieser alles andere als rosigen Aussichten will das Murtner Unternehmen Digisens expandieren. Laut einem kürzlich eingereichten Baugesuch plant die Firma neben ihrem bestehenden Gebäude einen zweistöckigen Neubau mit Keller. Mit zusätzlichen 1500 Quadratmetern für Produktion, Lager und Büros würden sich die Kapazitäten um rund die Hälfte erhöhen. Derzeit verfügt Digisens in Murten über rund 3000 Quadratmeter. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 10. April 2026.