Badisanierung vorerst vertagt

Das Schwimmbad Murten ist parat für die Eröffnung der Sommersaison.



Murten | Die Sommersaison des Murtner Schwimm- und Strandbads beginnt am Samstag. Auf die geplante Sanierung müssen Badegäste allerdings noch länger warten als ursprünglich geplant.

Bei frischen Lufttemperaturen und für Sonntag angekündigten Regenschauern dürfte der Bedarf nach einer Abkühlung im Wasser vorerst begrenzt sein. Dennoch eröffnet das Murtner Schwimm- und Strandbad seine Saison 2026 am Samstagmorgen. Dies, weil das Freibad traditionell jeweils am Samstag vor dem Muttertag seine Tore öffnet. Die Saison dauert dann in der Regel bis zum Bettag Mitte September. «Es sind noch kleinere Handgriffe zu erledigen, ansonsten sind wir parat», bestätigt Martin Lorenzoni, Leiter Betrieb und Wasseraufsicht des Bads. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 8. Mai 2026.