Stellenabbau in Murtner Industrie

Johnson Electric stellt unter anderem Bestandteile für die Automobilindustrie her.



Murten | Anfang August hat Johnson Electric in Murten 16 Mitarbeitende entlassen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong verweist auf verschärften Wettbewerb in Asien.

Murten Johnson Electric hat in Murten Stellen abgebaut. Anfang August wurden 16 Mitarbeitende entlassen, dies bestätigt Patrick Weisskopf, Manager Process Engineering, auf Anfrage. Gestrichen worden seien hauptsächlich Stellen im Bereich Engineering. Für die Betroffenen habe das Unternehmen Begleitmassnahmen aufgegleist, die über das gesetzliche Minimum und den Gesamt- arbeitsvertrag hinausgehen. sea

