Zum Glück fehlte öfters das Geld

Peter Blatter hat an einem Vortrag die Stadtentwicklung von Murten aufgezeigt.



Murten | Murten könnte heute ohne Ringmauern dastehen und einen Bahnhof beim Hafen haben.

Doch fehlende Finanzen verhinderten diverse Projekte, wie Architekt Peter Blatter in einem Vortrag aufzeigte.

Wie hat sich die Bevölkerungszahl von Murten über die Jahrhunderte und Jahrzehnte entwickelt? Wo baute man welche Quartiere und Häuser? Wie entstanden die Verkehrsachsen mit welchen Verkehrsmitteln? Welche markanten Gebäude haben welchen Ursprung?

Diesen und noch vielen weiteren Fragen ist der Murtner Architekt Peter Blatter im Rahmen eines Nachdiplomstudiums auf die Spur gegangen, insbesondere mit einem Fokus auf die Denkmalpflege. Er hat seine Erkenntnisse schriftlich festgehalten. Diese sind zwar noch nicht publiziert, Blatter hat sie aber am Freitag in einem Vortrag im Bio-Restaurant zum Kantonsschild in Galmiz präsentiert. uh

