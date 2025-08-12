Der letzte Schliff für Mollis

Fünf Kerzerser nehmen in Mollis teil: (v.l.) Lario Kramer, Sandro Balimann, Leo Siegenthaler, Dorian Kramer, Janis Wieland.



Schwingen | Die 30 für das Eidgenössische in Mollis selektionierten Schwinger des Südwestschweizer Verbands

haben ein Trainingslager in Schwarzsee absolviert. Darunter auch fünf Kerzerser.

Der Südwestschweizer Schwingerverband hat Anfang August seine 30 Selektionierten vorgestellt, die er an das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest vom letzten Augustwochenende in Mollis GL schickt. Unter den 30 Selektionierten befinden sich auch fünf Schwinger des Schwingklubs Kerzers: Sandro Balimann, Dorian Kramer, Lario Kramer, Leo Siegenthaler und Janis Wieland (wir berichteten). Dazu sind drei Ersatzleute bestimmt, unter ihnen der Kerzerser Thomas Stoll. uh

