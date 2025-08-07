Bädli-Garten begeistert die Fachwelt

Die Gartenanlage Bädli gehört zu den 50 schönsten Privatgärten im deutschsprachigen Raum.



Murten | Die Gartenanlage unter dem ehemaligen «Bädli» in Murten ist soeben in einer Fachpublikation unter

den 50 schönsten Privatgärten der Schweiz, Deutschlands und Österreichs aufgelistet worden.

Das «Bädli» an der Murtner Ryf ist schon seit geraumer Zeit kein Restaurant mehr. Nach einem längeren Umbau wird das Grundstück mit zwei Wohnhäusern seit 2021 von zwei Privatparteien bewohnt. Ein Tor mit Eisengitter bewahrt die Privatsphäre der Bewohner. Von der Strasse aus sieht man den Parkplatz mit Steinen, die der äusseren Stadtmauer nachempfunden sind. Und zwischen Parkplatz und den Häusern befindet sich eine Platanenreihe; die Bäume wurden aufwendig von unterhalb des «Bädli» auf die Seite Richtung Stadt transportiert. uh

