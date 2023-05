Seebezirk reicht regionalen Richtplan ein

Der regionale Richtplan regelt die zukünftige Entwicklung des Seebezirks.



Lugnorre | Der Verband der Gemeinden des Seebezirks nimmt letzte Anpassungen am regionalen Richtplan vor und reicht diesen nun beim Kanton ein. Der Seebezirk ist gemeinsam mit Vivisbach der erste Bezirk, der diesen Schritt vollzieht.

Der Verband der Gemeinden des Seebezirks hat an seiner Delegiertenversammlung vom Donnerstag einstimmig einen Nachtragskredit über 20 000 Franken zur Anpassung des regionalen Richtplans bewilligt. Dieser Kredit war nötig, weil die Arbeiten zur Fertigstellung des regionalen Richtplans umfangreicher waren als erwartet, was zusätzliche Kosten verursachte. Auch hat er diese letzten Anpassungen am regionalen Richtplan nun formell gutgeheissen. uh

