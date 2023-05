Bahn frei für ein Generationenprojekt

Der Generalrat hat den Kredit für die Projektplanung der Kultur- und Sporthalle an der Bernstrasse 9 gesprochen.



Murten | Der Generalrat Murten hat Ja gesagt zu einem Projektierungskredit von 5,2 Millionen Franken für eine Kultur- und Sporthalle an der Bernstrasse 9 sowie zu einem Kredit von 480 000 Franken für ein dazugehöriges Parkhaus. Gleich mehrfach war von einem «Generationenprojekt» die Rede.

Die Architekten und Planer können los-legen mit der Projektierung einer neuen Kultur- und Sporthalle sowie eines unterirdischen Parkhauses. Auch eine Mantelnutzung mit Büroräumlichkeiten ist vorgesehen. Der Generalrat Murten hat an seiner Sitzung vom Mittwochabend die dazu notwendigen Planungskredite genehmigt. Mit einer Mehrheit von 40 Ja- gegen 5 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen stimmte er einem Kredit von 5,2 Millionen Franken für die Planungsarbeiten an der zukünftigen Halle zu. Mit 33 Ja- gegen 14 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung sprach er in einer separaten Abstimmung auch 480 000 Franken zur Planung eines unterirdischen Parkhauses mit 98 Parkplätzen. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 12. Mai 2023.