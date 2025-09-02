Jassturnier mit Essen im Chatoney-Park

Roland Roulin, Gurmels, und Dieter Ledermann, Murten. Käthi Herren, Courlevon, und Manuela Hämmerli, Meyriez. Service-Duo: Tiziana und Iwan Volken, aus Meyriez. Josette Gugler, aus Murten, Daniel Mäder, Gempenach, Claude-Alain Biolley, Môtier und Beat Hämmerli, aus Murten. Pierre-André Schwab, Avenches, Bernard Maron, Sugiez, Andy Zürcher, Ulmiz, Ursula Erni, aus Courlevon. Vorstand: Dominique Leuenberger, Jeannette Pouly, Ursula Iller, Christian Roulin, Brigitte Höhener. Es fehlt: Präsidentin Barbara Roulin. Ilse Gerzner aus Meyriez. Helferteam: Fredy Zürcher, Priscilla Hostettler, Charly Pouly und Martin Gutknecht. Zweiunddreissig Jassbegeisterte spielten mit ihren zugelosten Partnerinnen und Partnern im gemütlichen Zelt um die besten Ranglistenplätze.



Meyriez | Das vom Dorfverein Société des Sympathisants de Meyriez organisierte Jassturnier fand vergangenen Freitagabend im schönen Chatoney- Park – direkt am Ufer des Murtensees – statt. Inbegriffen im Startgeld von dreissig Franken war ein kleiner Preis für jeden Teilnehmenden, sowie Hamme mit Fredy Zürchers hammer Kartoffelsalat. Das Jassturnier «Einzelschieber mit zugelostem Partner» startete um 19.30 Uhr. In der Jasspause wurde gegessen, geplaudert und viel gelacht, bis die Sonne unterging.

Sandra Schüpbach