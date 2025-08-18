Dorfchilbi mit Tanzbühne und Livemusik

Im und ums Festzelt trafen sich viele Leute an der Dorfchilbi Courlevon zum gemütlichen Beisammensein. Tombola: Barbara Belk aus Courlevon. «Di geile Sieche» vom Jugendverein Courlevon: Sascha, Kilian, Noah, Nils, Michelle, Mischa und Niklas. Michel Herren und Oliver Baitz, beide aus Murten. Getränkeausgabe: Remo Weber und Peter Liniger, Courlevon. Nicole und Chilbi-Präsi Alain Maillard mit Vater René Maillard. Katrin Hofer aus Courlevon und Enkelin Giulia haben Spass. Caroline und Luca Steck, Courlevon, Janosch Wenger, Unterseen. Tanzpaar: Roland Villars, aus Orges, und Margrit Corminboeuf, Domdidier. Denis Bergstein und Sandy Kilchör aus Düdingen. Jacqueline Burla aus Murten ist Kassierin der Schützengesellschaft Courlevon.



Courlevon | Die Dorfchilbi wurde abermals von den Schützen sowie dem Jugendverein Courlevon organisiert und am vergangenen Freitag und Samstag bei viel Sonnenschein und hohen Temperaturen über die Bühne gebracht. Laut dem Chilbi Präsidenten Alain Maillard lief der diesjährige Freitagabend so gut wie nie zuvor. Etliche Gäste bestellten die feinen Zahnderfilets, andere genossen Pommes-Frites mit Schweinssteak oder Nuggets. Denis Bergstein sorgte mit «Musik die Freude macht» für tolle Unterhaltung. Des Weiteren gab es eine schöne Tombola und spannende Wurfspiele für Gross und Klein.

Sandra Schüpbach