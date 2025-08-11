Kommen, sehen, geniessen

Murten | «Kommen, sehen, geniessen»: Das war das Motto des diesjährigen Stadtfests Murten. Und die Leute kamen, sahen und genossen. An beiden Abenden wurde den zahlreichen Gästen von nah und fern sowohl kulinarisch als auch musikalisch viel geboten. Bei herrlichem Sommerwetter verwöhnten die organisierenden Vereine die Besuchenden mit einer Vielfalt an Menüs. So wurde von Raclette über Fischknusperli bis zu Bami Goreng alles angeboten. Auch luden die verschiedenen Strassenmusikanten zum gemütlichen Verweilen ein. Rundum ein gelungener Anlass.

Willi Piller