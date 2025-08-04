Beachvolley-Duelle am Sommernachtsfest

Zu den mitreissenden Beats verfolgten die sportinteressierten Besuchenden die actionreichen Duelle. Das aufgestellte Buvettenteam: Sofija, Sara und Moana. Dominik Meier, Turnierchef, Nathalie Meier, Präsidentin, Alessa Itten, Events. Nils Hecht, Kerzers, Ciril Stettler, Murten, Robin Buri, Muntelier, Lars Gutknecht, Murten. Rosetta Piazza mit Kyano und Maylea von Vivis, aus Murten. Geniessen die Zweisamkeit: Alicia und Fäbu Bronst, Laupen. Nicolas Fernandez und Franco Delgado, beide aus Bern. Haben soeben gespielt: Francisco Candia und Kevin Marcus aus Bern. Sebastian Ith und Cataline Michel, beide Murten. Lasse Gäumann, Jonah Bührer, Kerzers, Lorin Hofstetter, Galmiz. Bierwagen: Franziska und Tim, Murten, Vanessa, Muntelier.



Murten | Von Donnerstag, 31. Juli, bis Sonntag, 3. August, organisierte der TV Murten Volleyball auf der Pantschau das Sommernachtsfest 2025. Auf den drei Sandfeldern – am Rande des schönen Murtensees – fanden spannende Beachvolleyballturniere statt. Dabei präsentierte sich das Wetter an diesem mehrtägigen Event in all seinen Variationen: vom überraschenden Platzregen bis zu eitel Sonnenschein. Für die Besuchenden standen erfrischende Getränke, bunte Salate und weiteres leckeres Essen bereit.

Sandra Schüpbach