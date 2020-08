Beachvolleyball, Sonne und gute Vibes



Murten | Volleyballerinnen und Volleyballer trafen sich am Wochenende zum Beachturnier des TV Murten Volleyball beim Surfcenter Bise Noire auf der Pantschau. Am Freitag fand das Business-and-­Friends-Plauschturnier statt, am Samstag das Mixed-Plauschturnier und am Sonntag das Damen- und das Herren-B3-Lizenz-Turnier. Ein Sprung in den See schaffte zwischendurch Abkühlung bei der Hitze. Am gemütlichen Sommernachtsfest genossen die Teilnehmer die schöne Stimmung am See. Dank der Einhaltung des Corona-Schutzkonzepts konnte der Anlass wie jedes Jahr stattfinden. Etwa musste das Terrain abgesperrt werden, und jeder Besucher musste sich registrieren.



Aliki Eugenidis