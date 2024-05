Bei der Kultur- und Sporthalleist nichts mehr sicher

Dunkle Wolken über der geplanten Kultur- und Sporthalle am Standort des bisherigen Feuerwehrlokals und der Turnhallen.



Murten | Wie die Kultur- und Sporthalle in Murten dereinst aussehen wird, kann heute niemand mehr sagen.

Die Gemeinde muss die erwarteten Kosten reduzieren und anschliessend das Projekt anpassen.

Bei der Wahl des Siegerprojekts für eine Kultur- und Sporthalle an der Murtner Bernstrasse war von Baukosten von 36 Millionen Franken die Rede gewesen. Vor einem Jahr betrug der Kostenrahmen inklusive 170 unterirdischen Parkplätzen dann 42 bis 45 Millionen Franken. Und mit dem Abschluss des Vorprojekts in diesem März liegen die erwarteten Kosten derzeit bei 55 Millionen Franken. Nun ist nicht mehr sicher, wie es mit der Kultur- und Sporthalle weitergehen soll. Eigentlich hatte der Gemeinderat im März in Aussicht gestellt, er wolle dem Generalrat in dieser Maisitzung eine reduzierte Variante mit Projektanpassungen präsentieren. Das war aber an der Versammlung nicht der Fall. uh

