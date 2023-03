Beim Mittagessen die Zeit vergessen

Ein Mittagessen in der Pinte de Meyriez bildete den Abschluss des Besuchs der chilenischen Aussenministerin Antonia Urrejola Niguera mit ihrem Amtskollegen Ingnazio Cassis.



Murten | Meyriez | Der Schweizer Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis hat sich am Mittwoch zu Gesprächen mit seiner chilenischen Amtskollegin in Murten getroffen. Er wollte damit auch aufzeigen, dass sich Politik in der Schweiz nicht auf Bern und Genf beschränkt.

Auch wenn der Zeitplan straff vorgegeben war, blieben Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) und die chilenische Aussenministerin, Antonia Urrejola Noguera, am Mittwoch noch ein bisschen länger in der Pinte de Meyriez sitzen und liessen das Mittagessen ausklingen. Als sie das Lokal verliessen, blieben sie einen Moment stehen und schweiften mit ihren Blicken über den Vieux-Manoir-Park und den Murtensee bis zum Mont Vully. uh

