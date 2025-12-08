Besinnliche JodlerklängeBesinnliche Jodlerklänge

Der Jodlerklub Echo vom Bodemünzi Murten unter der Leitung von Rolf Ackermann. Barbara und Urs Johner aus Kerzers. Peter Windlin aus Murten und Doris Siegenthaler aus Kerzers. Ernst und Renate Glauser aus Murten. Doris und Fritz Reber aus Murten. Susanne und Walter Remund aus Vogelbuch mit Louis, Alma und Johanna aus Kerzers. Jan und Christa Zürcher aus Kerzers.d_6 Sébastien Grillon, Präsident, und Michel Pury, Dirigent des Choeur des Artilleurs de la Glâne. Helene Gurtner aus Flamatt und Roland Beyeler aus Ried b. Kerzers. Der Gastchor Choeur des Artilleurs de la Glâne.



Murten | Traditionell gibt der Jodlerklub Echo vom Bodemünzi Murten jeweils in der Adventszeit ein Konzert. So war es letzten Sonntag wieder so weit, und zahlreiche Besuchende fanden sich in der Deutschen Kirche Murten ein. Der Jodlerklub und der Gastchor Choeur des Artilleurs de la Glâne begeisterten mit warmen, herzlichen Klängen. Die Organistin Yeon-Jeong Müdespacher umrahmte das Konzert, und zum Ausklang sangen alle gemeinsam das Weihnachtslied «Stille Nacht».

Willi Piller