Bestimmt der schönste Schwingplatz der Schweiz

Das Kantonale Schwingfest findet Ende Mai 2026 auf der Pantschau neben dem Hafen statt.





Murten | Am diesjährigen Pfingstwochenende finden in Murten der Kantonale Jungschwingertag und das Kantonale Schwingfest statt. Als Standort für den Grossanlass dient die Pantschau.

Stoos, Brünig oder Schwarzsee? Gewiss: In der Natur eingebettete Schwingfeste haben ihren Reiz. Aber die Chancen sind gross, dass der schönste Schwingplatz der Schweiz im Jahr 2026 jener des Freiburger Kantonal-Schwingfests in Murten ist. Die fünf Sägemehl-Kreise des Kantonalen werden sich auf der Pantschau-Wiese im Westen direkt neben dem Hafenbecken befinden. Und die beiden grossen Zuschauertribünen gewähren den Blick über die Schwingarena hinweg auf den Murtensee und den Mont Vully. uh

