Inwieweit kann man Heimbetten durch Pflege zu Hause ersetzen?

Spieglein, Spieglein an der Wand, wie viele Pflegebetten braucht das Land? Im Bild: das Pflegeheim Murten.



Freiburg | Murten | Jetzt ist klar, wie der Pflegebedarf der Senioren im Kanton bis 2030 und sogar 2050 aussieht.

Statt primär auf Heimbetten setzt man auf ambulante Pflege zu Hause. Auch im Seebezirk.

Doppelt so viele über 65-Jährige, viermal so viele über 90-Jährige: Das sind die Bevölkerungsprognosen im Kanton Freiburg bis 2050. Es ist offensichtlich, dass dies auch eine grosse Herausforderung für die Seniorenbetreuung darstellt. Klar ist: Es wird in Zukunft mehr Pflegeheimbetten, mehr Tagesstätten und auch mehr Pflege zu Hause brauchen. Um den tatsächlichen Bedarf an zusätzlicher Betreuung zu bestimmen, hat der Kanton Freiburg eine Bedarfsplanung für Langzeitpflege in Auftrag gegeben und letzte Woche vorgestellt. Die Planung betrifft vor allem den Zeitraum bis 2030, gewährt aber auch einen Blick bis 2050. uh

