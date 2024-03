Murten muss bei neuer Halle über die Bücher

Der Baugrund für die Kultur- und Sporthalle am Standort der bisherigen Feuerwehr und Turnhalle erweist sich als problematisch.



Murten | Noch bevor ein Bauprojekt vorliegt, zeichnet sich ab, dass die Murtner Kultur- und Sporthalle massiv teurer kommt als geplant. Kostentreiber sind die Haustechnik und der Baugrund. Nun erwägt der Gemeinderat eine Verzichtsplanung.

Vor rund zehn Monaten hatte der Murtner Generalrat einen Projektierungskredit für eine neue Kultur- und Sporthalle an der Bernstrasse 9 genehmigt. Nebst der eigentlichen Halle am Standort des alten Feuerwehrlokals und zweier Turnhallen sollen dort in Zukunft neben einer neuen grossen Halle für Kultur und Sport auch Büroräumlichkeiten und eine Einstellhalle für Autos entstehen. Die Kosten wurden letzten Mai auf 49 bis 52 Millionen Franken geschätzt, mit einer allerdings noch grossen Fehlermarge von plus/minus 25 Prozent. uh

