Das Doktorhuus öffnet sich den Kindern

Die Gemeinde Gurmels will im Doktorhuus Plätze zur ausserschulischen Betreuung schaffen.



Gurmels | Die Gemeinde Gurmels hat sich für das derzeit leer stehende Doktorhuus als kurz- und mittelfristige Lösung für die Erhöhung des Angebots an ausserschulischer Betreuung entschieden. Sie wird sich dort einmieten.

Der Kanton verlangt, dass die Gemeinden für die Zeit vor der Schule, nach der Schule und über Mittag eine ausreichende Zahl vor- und ausserschulischer Betreuungsplätze anbieten. Man geht bei der Anzahl Betreuungsplätze von einem Erfahrungswert von rund 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus, sagte Gemeindepräsident Markus Wüstefeld am Montag an der Gemeindeversammlung. Sie fand erstmals in Liebistorf statt. «Diese Plätze haben wir nicht», stellte er fest. uh

