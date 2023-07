Das Gemüse stand im Mittelpunkt

Radiesli, frisch aus der Wäsche und schön scharf.



Kerzers | Am vergangenen Sonntag fand der erste Bio-Gmüestag im Seeland statt. In Kerzers, auf der Strecke im Grossen Moos und in Galmiz gab es einiges zu entdecken. Die Organisatoren hoffen auf weitere jährliche Anlässe.

Der Sonntag stand im Zeichen von Bio-Gemüse. In Kerzers startete der Parcours zum Bio-Gmüestag, rund 4000 Besucherinnen und Besucher erlebten die Premiere dieses Erlebnistags. Unzählige waren mit Velos, mit und ohne Motor, mit Inlineskates und weiteren umweltfreundlichen Rädern unterwegs. Der Erlebnistag, der mit viel Innovation die biologischen Landwirtschaftsbetriebe im Seeland ins Scheinwerferlicht rückte und die kulinarische Vielfalt greifbar machte, ging erfolgreich über die Bühne – ganz im Sinne der Vision «vom Acker auf den Teller». sim

