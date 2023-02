Das Lichtfestival hat sein Format gefunden



Das Lichtfestival Murten strebt nicht zwingend weiteres Wachstum an.



Murten | Mit 51000 Besucherinnen und Besuchern ist das Murtner Lichtfestival am Sonntag zu Ende gegangen. Die Organisatoren sind mit dieser Besucherzahl sehr zufrieden, wenn auch die Zahl unter derjenigen der früheren Austragungen liegt.

Zwischen 64000 und 90000 Personen hatten die ersten Austragungen des Murtner Lichtfestivals besucht, 60000 waren es nach der Pandemie vor einem Jahr, und 51000 sind es für die am Sonntag zu Ende gegangene Austragung 2023. «Sehr zufrieden» zeigte sich damit Luca Schild, operativer Leiter des Lichtfestivals, an einer Medieninformation am Sonntag. Er erwähnte auch die rund 1000 Personen, die eines der VIP-Angebote wahrgenommen hatten. Dazu die rund 300 freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie die 150 Partner: Zahlen, die zur positiven Gesamtbeurteilung beitragen. uh

