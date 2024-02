Muntelier erhält Konkurrenz aus Payerne

Im Champ Aubert zwischen Autobahnanschluss, Bauernbetrieben und Grossverteilern möchte Payerne das nationale Fussballzentrum ansiedeln.



Muntelier | Payerne | Im Rennen um die Vergabe eines nationalen Trainingszentrums des Schweizerischen Fussball-verbandes erhalten die bisherigen Kandidaten Muntelier, Cham und Chur zusätzliche Konkurrenz: Der Kanton Waadt hat mit Payerne ein weiteres Dossier eingereicht.

«Der Kanton Waadt hat für Payerne ein Projekt eingereicht, welches wir nun prüfen.» Das schreibt Adrian Arnold, Direktor Unternehmenskommunikation des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV), auf eine Anfrage des Murtenbieters.

Er bestätigt so Medienberichte von «La Liberté» und «La Broye», wonach die Stadtregierung das Parlament von Payerne an dessen letzter Sitzung Ende Januar über das Projekt informiert hat. Die Stadtregierung pries dabei dessen Vorzüge, nämlich die ideale geografische Lage des Standorts Champ Aubert ausgangs Payerne Richtung Bussy, in unmittelbarer Nähe von Anschlüssen ans Autobahn- und ans Schienennetz sowie an den Luftverkehr mit dem Aeropole. uh

