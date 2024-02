Das Lichtfestival zog die Massen an

Tanz der Schatten: Noch nie zog ein Kirchenspektakel am Lichtfestival so viele Leute an.



Murten | Das Murtner Lichtfestival ist am Wochenende mit einem Publikumserfolg zu Ende gegangen. Mehr als 63000 Besuchende haben die rund 20 Arteplages besucht. Eine Rekordbesucherzahl lockte das Programm in der Deutschen Kirche an.

Wer das Lichtfestival in Murten noch nicht besucht hatte, tat dies spätestens zum Schluss. Am letzten Samstag war der Anlass mit 14000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft. Insbesondere die zweite Woche war äusserst erfolgreich, sodass die Organisatoren zum Ende eine Besucherzahl von 63000 verkünden konnten. Dies ist 24 Prozent mehr als im Vorjahr und liegt auch klar über dem erhofften Ziel von 50000 Eintritten. Es fiel auf, dass die Gäste aus der ganzen Schweiz kamen. uh

