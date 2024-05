Reges Treiben am Maimarkt Murten

Machte auf ihr 50-jähriges Bestehen aufmerksam: Frauenriege Murten. Susa und José Gonzalez, Muntelier. Marietta Piller mit ihrer Mutter Lisa Graf, beide aus Murten. Pascal Scarpati mit Sohn Nathaniel, Murten. Susanne Simonet und Roman Bühler aus Murten. Sonia und Arno Rollier aus Sugiez. Peter Viol aus Kerzers, Rita Stöckli aus Murten und Christine Härdi aus Safenwil. Familie Rytz-Knellwolf aus Kerzers mit Conradine Cattin aus Murten. Marielle, Corinna und Claude Jaquet, Murten. Renate und Hans Walder, Murten. Lio, Frédéric und Jlona Wolfstädter aus Murten. Die gelben Dächer der Marktstände liessen das Stedtli erstrahlen.



Murten | Nach anfänglich trübem Wetter konnte der Maimarkt am vergangenen Sonntag doch noch bei idealen Bedingungen stattfinden. Am späteren Vormittag zeigte sich nämlich die Sonne und lockte zahlreiche Besuchende in das Stedtli. Jung und Alt erfreute sich am vielfältigen Angebot. Auch bot der Markt die Gelegenheit, sich wieder einmal zu treffen und einen Moment gemütlich zusammen zu verweilen.

Willi Piller