«Juscht» grandioses Helferfest mit 200 Gästen

Seit 14 Uhr am Grill: Daniel Riedo und Reinhart Zwahlen. Die drei Pommes-Frites-Chefs: Jean-Marc, Daniel und Tobias. Das OK von «Die Kilbi im Freiburgerland 2023» sagt seinen Helfenden von Herzen MERCI! (OK-Präsi Christian Schneuwly; 4. Person v.l.). In Feststimmung: Alessia Zosso, Luana Schöpfer, Rahel Kurzo und Laura Zosso. Markus und Martha Schneuwly, Gurmels, Marie-Thérèse Bächler, Gurmels, Kathrin Herren, aus Courmoen. Véronique Maeder, Cordast, Yvonne und Armin Stempfel, aus Guschelmuth, Markus Guerig, Gurmels. Livia Glauser und Doris Zosso Glauser, Cordast. Beat Morgenegg, Münchenwiler, Kurt Hostettler, Kleinbösingen. Die beiden Sunnyboys aus Österreich: Adrian und Carlos. Der Jodlerklub Cordast präsentiert das Jodellied «Schwizervolk». Mediensprecher und OK-Mitglied Odilo Bürgy führt die Gäste sicher durch den Abend. «Niemand kann eine Sinfonie flöten. Es braucht ein Orchester, um sie zu spielen», tönte das Zitat von Halford E. Luccock durch den OK-Präsi Christian Schneuwly aus den Lautsprechern.



Gurmels | Vergangenen Samstagabend lud das OK von «Die Kilbi im Freiburgerland 2023» seine 400 Freiwilligen zu einem grossen Helferfest ein und kochte für die 200 Teilnehmenden in der Turnhalle Tribüne in Gurmels ein feines Menü. Nach dem Apéro mit musikalischen Leckerbissen des Jodlerklubs Cordast gabs ein buntes Salatbuffet, Pommes-Frites, Bohnen mit Speckummantelung, Schweinshalsbraten mit Morchelsauce und zum Dessert standen diverse Glacesorten zur Auswahl. Der Abend war gespickt mit vielen schönen Zitaten. So zitierte Odilo Bürgy ein Chinesisches Sprichwort: «Was du mit Geld nicht bezahlen kannst, das bezahle mit deinem Herzen». Ab 21 Uhr sorgte die Band VivaPeople für Partystimmung.

Sandra Schüpbach