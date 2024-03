«Zäme a schöna Momänt erläbe»

Für ein spontanes Fotoshooting pausierte das gut gelaunte Küchenteam kurz. René Joller sorgte für Unterhaltung und lud die Gäste zum Tanzen ein. Werner Pfister und Marianne Andrist, beide aus Jeuss, und Yvonne Walther und FranzRaemy, beide aus Düdingen, freuen sich auf das gemeinsame Abendessen. Gisela Rigolet aus Cordast und Michaela Beier aus Wünnewil. Gabriel Villard und Aline Monney sind aus Remaufens angereist. Michel Andrey, der Gentleman aus Rechthalten, geleitet Ursula Heller, aus Cressier, die Treppe hinauf. An den beiden kam niemand unbemerkt vorbei: Manuel Raemyund Heidi Bürgy. Véronique Bächler aus St. Ursen mit Céline Dietrich aus Düdingen. Aicha Aeschlimann aus Bärfischen. Der Jodlerklub Schötze-Chörli Stein AR unter der Leitung von Ueli Koller. Unter der Leitung von Bruno Kilchör präsentierte der Jodlerklub Cordast seine neu einstudierten Lieder.



Cordast | Der Jodlerklub Cordast lud am Samstagabend, 23. März 2024, zum traditionellen Unterhaltungsabend ein. Dieser fand in der Mehrzweckhalle Cordast statt. Ab 18.30 Uhr durften die zahlreichen Volksmusikbegeisterten «heissi Hamme mit Häpperesalat und Soupe de Chalet» geniessen. Nebst dem Jodlerklub Cordast sorgten auch die Gastformation JK Schötze Chörli Stein aus dem Kanton Appenzell Ausserroden sowie René Joller für Unterhaltung. Zudem begeisterte das Sketch-Team mit seinen lustigen Einlagen und sorgte für Heiterkeit. So wurde der Abend ganz seinem Motto gerecht…

Sandra Schüpbach