Zehn Jahre nach Festivalstart: Künstler setzen auf Bewährtes

In seinen Installationen will Adrian Scherzinger das Publikum direkt einbeziehen.



Murten | Technische Sprünge gab es in der Lichtbranche in der vergangenen Dekade reichlich. Viele Kunstschaffende am Murtner Lichtfestival halten dennoch an den erprobten Prozessen fest.

Ob Drohnen oder künstliche Intelligenz (KI) – zehn Jahre nach der ersten Austragung des Murtner Lichtfestivals eröffnen sich den Kunstschaffenden ganz neue technologische Möglichkeiten. «Die wichtigste Veränderung betrifft wohl die Leistung der Projektoren», sagt François Charles, dessen Licht- und Tontechnikfirma für die Dauer des Festivals die Projektion auf das Berntor-Schulhaus betreut. Noch vor einer Dekade wurden Inhalte meist in Full HD, dem Standardformat für Blu-ray, ausgespielt. «Heute sind wir näher an 4K dran», erklärt er. Das entspricht einer viermal höheren Auflösung. sea

