Der eiskalte See als Jungbrunnen

Das kalte Bad im See kostet eine gute Portion Überwindung.



Murten | Gäste des Schwimmbads Murten können neu auch während der Wintermonate im Murtensee baden. Für manche ist diese Mutprobe längst zur Routine geworden.

Gerade mal 4 Grad Celsius misst die Wassertemperatur des Murtensees. Noch kämpft die Dämmerung gegen das erste Tageslicht an. Schneeflocken wehen durch die Luft und lassen sich auf dem Hausberg Vully als Schneedecke nieder. An einen Badeplausch im See denkt bei solchen Bedingungen kaum jemand – und doch macht sich an diesem Samstagmorgen am Murtenseeufer eine Gruppe in Badeschlappen auf den Weg zum See, dessen Oberfläche wenige Tage zuvor von einer Eisschicht überzogen war. sea

