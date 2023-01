Der Fisch des Jahres – eine Delikatesse

Hecht aus dem See wird in den Restaurants zumeist aus filetierten Stücken zubereitet.



Praz | Der Hecht ist der Fisch des Jahres 2023, und der Murtensee ist einer der Seen mit der grössten Hechtpopulation. Trotz dieser guten Voraussetzungen findet man ihn auf den Speisekarten in der Region nur selten als Spezialität.

«Der Hecht ist ein sehr guter Fisch. Mir persönlich ist er eigentlich der liebste.» Das sagt Roland Chervet, und er muss es ja wissen. Er führte über viele Jahre das Restaurant Bel-Air in Praz, bis er es vor vier Jahren an seine Söhne Laurent und Igor weitergab. Und in der über 100-jährigen Geschichte hat sich das Bel-Air als eines der bekanntesten Lokale für Fischspezialitäten der Region etabliert. uh/emu

