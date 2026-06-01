Der historische Landgasthof ist bald Geschichte

Fritz Leicht beendet Ende Juni den Betrieb im «Kantonsschild» Gempenach.



Gempenach | Der Landgasthof «Kantonsschild» in Gempenach schliesst Ende Juni den Betrieb: Wirt und Gourmetkoch Fritz Leicht hat ihn verkauft. In den denkmalgeschützten Gebäuden wird es Wohnungen geben.

Die Gästebücher reichen zurück bis in die 1940er-Jahre. Bundesräte, Künstler, bekannte Sportler und Sportfunktionäre haben darin einen Vermerkt hinterlassen. Die Gästebücher bilden sozusagen das Geschichtsbuch des Restaurants Kantonsschild in Gempenach. Obwohl: Die Geschichte des Landgasthofs reicht viel weiter zurück. Das denkmalgeschützte Gebäude stammt aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts und diente früher als Postkutschenstation. Die Anfänge der Wirtefamilie Leicht lassen sich mehrere Generationen zurückverfolgen. Fritz Leicht hat mit seiner Frau Cornelia den Gasthof 39 Jahre lang geführt, davor sein Vater bereits 27 Jahre. Noch vorher wirtete die Grosstante Bertha Mäder-Notz, und vor ihr Berthas Vater Abraham Mäder. Insgesamt also gegen 150 Jahre, wie eine Inschrift auf der Strassenseite belegt. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 29. Mai 2026.